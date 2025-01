L’indiscrezione: Trapani, obiettivo Buttaro per la fascia

Il Trapani non si ferma, all’interno di una vera rivoluzione. Il nome nuovo è quello di Alessio Buttaro, classe 2002, in uscita da Palermo e che può coprire diversi ruoli. La trattativa è già in corso, il Trapani confida di chiudere. Per oggi è atteso l’attaccante Anatriello, in uscita da Messina ma di proprietà del Bologna, anche se l’Avellino ha provato a inserirsi nelle ultime ore. Il Trapani ha già il placet del Bologna.

Foto: Sito ufficiale Trapani