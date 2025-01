L’indiscrezione: Trapani, è fatta per Zappella

Davide Zappella sarà il nuovo terzino destro del Trapani. Confermata la nostra esclusiva di qualche giorno fa quando vi avevamo raccontato la new entry del classe 1999 rispetto a Buttaro del Palermo. Ci sono gli accordi con la Virtus Entella, già domani Zappella sarà in Sicilia per mettersi a disposizione del Trapani.

FOTO: Instagram Zappella