L’indiscrezione: Trapani-ds Mussi, rapporto ai titoli di coda

Le strade stanno per dividersi. È ormai ai titoli di coda il rapporto tra il Trapani e il direttore sportivo Andrea Mussi. Una decisione ormai presa e che verrà certificata nelle prossime ore. Gli ultimi risultati hanno fatto la differenza, in questo momento sono tutti in discussione, compreso l’allenatore Aronica che si giocherà la panchina contro il Benevento. Intanto, Mussi è ai saluti.

Foto: sito ufficiale Trapani