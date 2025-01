Mattia Valoti è sempre un nome concreto per la Sampdoria, anche se fino a oggi non c’erano erano stati accordi definitivi con il centrocampista classe 1993 in scadenza di contratto con il Monza. La Samp continuerà a lavorarci, ma nel frattempo la Salernitana ha chiesto informazioni su Valoti. La stessa Salernitana che sta seguendo anche Saric, ma c’è la concorrenza del Cesena.

Foto: Instagram Monza