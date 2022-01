L’indiscrezione: Touré-Karagumruk, via libera Genoa. E attesa per Biraschi

Per Abdoulaye Touré al Karagumruk c’è il via libera del Genoa, adesso si stanno limando gli ultimi dettagli in modo da permettere al centrocampista di andare in Turchia. Resta molto aperta, sempre con il Genoa, la trattativa per il prestito di Davide Biraschi con la disponibilità del diretto interessato. Nessun ulteriore riscontro per Ribery dopo il sondaggio di ieri.

FOTO: Instagram Touré