Genoa e Karagumruk avevamo scambiato i documenti per il trasferimento in prestito al club turco del centrocampista Abdoulaye Touré. Ma ci sono stati problemi per la richiesta di commissioni ritenuta alta, quindi per il momento la trattativa è bloccata. Si avvicina, invece, il trasferimento in prestito del difensore Davide Biraschi, sempre dal Genoa al Karagumruk.

FOTO: Instagram biraschi