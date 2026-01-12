L’indiscrezione: Toth e Timber, aggiornamenti Lazio

12/01/2026 | 23:50:07

La Lazio vorrebbe chiudere un altro centrocampista a stretto giro di posta, ma la giornata che si sta per concludere non ha portato novità. Anzi. Su Toth la Lazio aveva fatto un’offerta di 10 milioni più bonus, trovando un accordo con l’entourage del centrocampista, ma non ha trovato intese con il Ferencvaros che per il 2005 chiede una cifra di almeno 14-15 milioni più eventuali bonus. La fase di stallo ha portato all’inserimento, confermato, del Bournemouth e ora il fronte si allarga. Quanto a Timber, in scadenza di contratto con il Feyenoord e nostra esclusiva come Toth di pochi giorni fa, ci sono stati contatti anche in giornata ma tra richiesta di commissioni, eventuali e varie, siamo ancora in una fase interlocutoria, vedremo se le cose cambieranno. Anche perché Timber e chi lo assiste vogliono ponderare bene qualsiasi mossa, essendo possibile firmare per qualsiasi club a parametro zero per la prossima estate.

foto x feyenoord