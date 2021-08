L’indiscrezione: Torreira, partenza nel tardo pomeriggio. Destinazione Firenze

Lucas Torreira è il colpo della Fiorentina per il centrocampo. L’uruguaiano classe ’95 partirà nel tardo pomeriggio per raggiungere Firenze, sottoporsi alle visite mediche e mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore Italiano. Un’operazione che la Fiorentina ha voluto con forza, il centrocampista che cercava da tempo, il profilo ideale per il modulo a trazione anteriore di Italiano. Gli accordi con l’Arsenal sono per un prestito da circa 1 milione con diritto di riscatto fissato a 15.

Foto: Sito ufficiale Arsenal