L’indiscrezione: Toro-Ngonge in prestito. E arriverà almeno un altro esterno offensivo

03/07/2025 | 23:59:45

Il Napoli non ha voluto ancora affondare per Milinkovic-Savic, il Torino continua a spingere per Ngonge. Dagli ultimi contatti risulta che difficilmente si potrà abbattere il costo del cartellino scendendo sotto i 10 milioni, quindi i granata continueranno a lavorare – con fiducia – per un prestito e capiranno presto se il Napoli tornerà sul portiere. Il Torino prenderà due se non tre esterni offensivi, quindi è sempre valida l’opzione Oristanio già svelata.

Foto: Instagram Ngonge