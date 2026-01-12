L’indiscrezione: Torino, sempre più Obrador. La situazione

12/01/2026 | 23:50:00

Lo scorso 6 gennaio vi avevamo parlato in esclusiva del forte interesse del Torino per Rafa Obrador, terzino sinistro classe 2004 di proprietà del Benfica e con un recente passato con la maglia del Real Madrid. Anche in giornata i contatti sono andati avanti in modo proficuo, Obrador ha dato la totale disponibilità e ora si lavorerà per trovare la definitiva quadratura. In uscita tra i granata c’è Biraghi.

foto sito benfica