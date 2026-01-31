L’indiscrezione: Torino, perché Jappert e Olisesi sono bloccati

31/01/2026 | 20:57:18

Il Torino aveva praticamente completato due operazioni per difesa e centrocampo, ma c’è stato qualche intoppo e spieghiamo perché. Per il difensore centrale Jappert gli argentini del Barracas hanno cambiato alcune condizioni proprio al momento dello scambio di documenti o quasi, il Torino aspetterà ancora. Quanto a Olusesi, classe 2007, il discorso è più semplice: il Tottenham ha chiesto il pagamento in sterline e non in euro, il centrocampista aveva già svolto le visite e vorrebbe a tutti i costi fare un’esperienza in Serie A. Intoppi certo, ma ci sono ancora margini in entrambi i casi.

Foto: logo Torino