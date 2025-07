L’Indiscrezione: Torino, ora l’obiettivo è chiudere Oristanio

23/07/2025 | 23:20:41

Completate le operazioni in uscita (Milinkovic Savic-Napoli) e in entrata (Ngonge più Israel), il Torino andrà subito alla ricerca di un nuovo offensivo. Vi abbiamo svelato diversi giorni fa come l’obiettivo principale sia Gaetano Oristanio, tutte le altre sono seconde scelte, senza dimenticare che in un’altra fase del mercato i granata potrebbero prendere un nuovo specialista di fascia per gli ultimi trenta metri. L’incasso di circa 22 milioni dell’affare Milinkovic-Savic probabilmente porterà a migliorare l’offerta al Venezia per sbloccare Oristanio.

Foto: Instagram Oristanio