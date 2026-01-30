L’indiscrezione: Torino-Olusesi, i dettagli dell’operazione

30/01/2026 | 21:13:27

Lo scorso 6 gennaio vi avevamo raccontato in esclusiva l’irruzione a sorpresa del Torino per il centrocampista Callum Olusesi, classe 2007, in uscita dal Tottenham. Gli Spurs hanno chiesto, in virtù dei numerosi infortuni, di aspettare la fondamentale partita Champions di mercoledì scorso a Francoforte per portarlo in panchina. Ora siamo allo scambio dei documenti: operazione in prestito con diritto di riscatto per una cifra leggermente superiore ai 10 milioni

foto x tottenham