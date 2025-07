L’indiscrezione: Torino, missione in Germania per Aboukhlal. E poi tutto su Oristanio

26/07/2025 | 10:52:04

Il Torino vuole prendere tre esterni offensivi, strategia che vi abbiamo svelato qualche settimana fa. Ngonge è arrivato da qualche giorno, gli altri due obiettivi sono stati individuati da tempo. In cima alla lista c’è Gaetano Oristanio, profilo che vi abbiamo già anticipato, al punto che nei primi giorni della prossima settimana ci sarà un vertice con il Venezia per accordarsi su cifre e formula. I lagunari chiedono 7-8 milioni, ma soprattutto vorrebbero l’obbligo, Oristanio ha già un accordo con il Torino e aspetta fiducioso. Ma c’è di più perché oggi i granata sono in missione per Zakaria Aboukhlal, esterno offensivo marocchino classe 2000 del Tolosa ma con passaporto comunitario. Un rappresentante del club, quasi sicuramente il direttore sportivo Vagnati, oggi sarà in Germania per l’amichevole (ore 15,30) tra Lipsia e Tolosa in programma a Villingen-Schwenningen. E sarà l’occasione per parlare anche di Elmas rientrato per fine prestito al Lipsia dopo una parentesi con i granata.

Foto: X Torino