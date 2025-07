L’indiscrezione: Torino, il balletto Sanabria-Simeone. E sugli esterni…

28/07/2025 | 23:35:13

Il Torino cederà Sanabria, abbiamo già raccontato nei dettagli come il feeling tra l’attaccante e Nicola sia alto, la Cremonese sta avanzando, potrebbe essere un’operazione da 4-4,5 milioni più bonus. Da sabato a sorpresa il Torino si è informato su Giovanni Simeone, situazione da monitorare: un po’ perché Zapata non è ancora al top e non potrebbe esserlo, molto perché uscendo Sanabria si avvertirebbe la necessità di prenderne un altro. Il Cholito ha alle offerte, ma gradisce molto il Toro e il Napoli ha già aperto. I granata devono prendere un altro esterno, ma non escludiamo che possano essere due: vi abbiamo anticipato tutto su Oristanio del Venezia, occhio sempre a Elmas per un ritorno dopo la missione di domenica scorsa in Germania.

Foto: Instagram Torino