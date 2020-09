L’indiscrezione: Torino, Ferrari più di Andersen. E Torreira è in corsa

Il Torino si dedicherà ai rinforzi dopo l’esordio in campionato con la Fiorentina. La strada Gian Marco Ferrari, già abbondantemente segnalata, è quella preferita per la difesa, un centrale che piace molto a Giampaolo. Piacerebbe anche Andersen del Lione, che l’allenatore ha avuto ai tempi della Samp, ma ha costi molto più importante. Torreira è un chiodo fisso per il centrocampo, l’Arsenal continua a chiedere oltre 20 milioni per il cartellino. Il Torino spera di abbassare la valutazione nei prossimi giorni, garantendo il riscatto. E nella speranza che Torreira abbia voglia di aspettare ancora, è molto allettato dal ritorno in Italia per lavorare ancora con Giampaolo. Per Torreira però non c’è solo il Torino, sul centrocampista dei Gunners c’è l’interesse della Fiorentina che per ora assiste aspettando gli scenari futuri.

Foto: sito ufficiale Arsenal