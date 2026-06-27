L’indiscrezione: Torino, conferme su Bernal. Zapata firma lunedì. Tonoli e Giorgini piste fredde

27/06/2026 | 14:05:45

Il Torino continua a lavorare per il centrocampista Facundo Bernal, confermando l’indiscrezione di Globo Esporte di pochi giorni fa. Non è una situazione semplice perché, come spesso accade in Brasile, il Fluminense ha soltanto il 60 per cento del cartellino. Ma Bernal piace molto, il Torino insisterà. Confermate le voci argentine di ieri, Simeone resterà malgrado il pressing soprattutto del River Plate. Lunedì Duvan Zapata firmerà il rinnovo fino al 2028, l’attuale ingaggio verrà spalmato su due anni. Non ci sono grandi conferme per i difensori centrali Tonoli e Giorgini, piste per il momento abbastanza fredde e che difficilmente si riscalderanno.

Foto: sito Fluminense