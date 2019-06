L’indiscrezione: Tonelli e Acquah sempre in cima alla lista Lecce. E su Yilmaz…

Tonelli e Acquah sono sempre due nomi concreti per il Lecce, come vi avevamo anticipato la settimana scorsa. Per il centrocampista classe 1992, in scadenza con l’Empoli, c’è stato un incontro positivo e il diretto interessato sta valutando con attenzione la proposta del club neo-promosso in serie A. Tonelli è invece la priorità per la difesa, reparto che i salentini vogliono rinforzare con un centrale di esperienza. Il classe ’90 è reduce da una stagione non troppo proficua con la Samp, è rientrato a Napoli per fine prestito e il Lecce ha già mosso i primi passi per arrivare a un’intesa. Capitolo Yilmaz: l’attaccante ha ribadito il suo sì totale al club giallorosso, il Besiktas non ha fatto crollare il muro, ma il Lecce non ha perso le speranze e continua a trattare a oltranza.