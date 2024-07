L’indiscrezione: Todibo piace sempre più alla Juve. Gli scenari

Lo scorso 27 giugno vi abbiamo anticipato le valutazioni in corso della Juve su Todibo. E nei giorni scorsi abbiamo aggiunto che Kiwior non è un nome caldissimo per club bianconero, in attesa delle decisioni definitive. C’è chi si preoccupa ora di dare l’esatta cifra che serve per prendere Todibo, addirittura 40 milioni, mettendo tra le righe la notizia dell’interesse Juve evidentemente copiata altrove. Tra l’altro alla Juve non risulta che sia quella la valutazione, anzi scendiamo di molto. E con una contropartita tecnica (Milik? Kostic? Un’altra soluzione? Per ora sono tracce) ci si potrebbe avvicinare alla definizione. Premesso questo, dobbiamo aggiungere che la Juve ha un ottimo rapporto con il Nizza certificato dall’affare Thuram, ha puntato quell’identikit ma in questo momento ha altre priorità. Todibo resterà comunque un nome in evidenza nella lista della spesa bianconera, il gradimento tecnico non si discute. Ma, ripetiamo, adesso ci sono altre cose da fare e magari qualche uscita da completare.

Foto: Instagram Todibo