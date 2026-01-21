L’indiscrezione: Tesser-Triestina, accordo per la risoluzione

Attilio Tesser ha trovato l’accordo con la Triestina per la risoluzione del contratto in scadenza il prossimo giugno. Qualche giorno fa vi avevamo anticipato la fine del rapporto con la decisione del club di sollevarlo dall’incarico, mancavano solo gli accordi formali e le firme arriveranno nelle prossime ore. Tesser aveva diretto gli ultimi allenamenti, oggi con la squadra che è andata in campo con Geppino Marino ancora sotto contratto con la Triestina. Presto gli annunci.

Foto: sito Triestina