Attilio Tesser e il Pescara: la fumata è nera. Dopo una trattativa esattamente un mese fa, poco fa c’è stato l’ultimo contatto tra l’allenatore che ha un impegno con la Triestina in scadenza tra un anno e il club abruzzese. Non ci sono le condizioni per andare avanti, Tesser aveva aperto ma la trattativa ha subìto uno stop ormai definitivo.

Foto: sito Modena