L’indiscrezione: Team Altamura, in arrivo il centrocampista Doumbia

03/11/2025 | 13:53:24

Il Team Altamura ha chiuso un’importante operazione in prospettiva per il centrocampo. Si tratta di Chec Bebel Doumbia, classe 2007, che è seguito con grande attenzione anche da club di Serie A. Serviva il via libera della FIGC, arrivato negli ultimissimi minuti: essendo Doumbia originario del Burkina Faso, il placet per il tesseramento era un passaggio chiave per completare l’operazione. Una situazione che ricorda quella di Ndiaga Sall, attaccante esterno classe 2009 di grande talento, che gioca a Nardò in Serie D e che fin qui non ha avuto l’autorizzazione per il tesseramento in una categoria superiore.

Foto: logo Team Altamura