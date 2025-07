L’indiscrezione: Team Altamura, in arrivo gli svincolati Crimi e Poli

08/07/2025 | 21:10:58

Il Team Altamura sta per piazzare un doppio colpo. Sono in arrivo due svincolati: stiamo parlando del difensore Fabrizio Poli, classe 1989 ultima esperienza con la Juventus Next Gen, e del centrocampista Marco Crimi, classe 1990 alle spalle una lunghissima trafila. Nel loro futuro ci sarà il Team Altamura allenato da Mangia, siamo ai dettagli.

foto: logo Team Altamura