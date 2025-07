L’indiscrezione: Team Altamura, c’è la firma di Nicolao

17/07/2025 | 13:22:19

Un nuovo rinforzo per il Team Altamura. Pochi minuti fa è arrivata la firma di Giuseppe Nicolao, terzino sinistro classe 1994, negli ultimi sei mesi in forza all’Audace Cerignola senza trovare molti spazio. Adesso la nuova opportunità in Serie C: Nicolao riparte da Altamura.

foto: logo Team Altamura