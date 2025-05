L’indiscrezione: Tchaouna-Lazio, addio probabile. E stavolta il PSV…

15/05/2025 | 13:15:35

Loum Tchaouna è destinato a lasciare la Lazio nelle prossime settimane. Stagione non proficua, malgrado qualità riconosciute, l’esterno offensivo classe 2003 era stato corteggiato dal PSV nella scorsa sessione invernale, gli olandesi (che ora sognano il titolo dopo aver scavalcato l’Ajax) avevano offerto 11 milioni più eventuali bonus. La Lazio, che aveva pagato circa 8 milioni per strapparlo alla Salernitana, aveva detto no ma adesso le cose stanno cambiando. E un nuovo, possibile, assalto del PSV avrebbe concrete chance di andare fino in fondo.

Foto: Instagram Lazio