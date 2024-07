L’indiscrezione: Tavares-Lazio, trattativa e distanza. Cabal resta in quota

La Lazio vuole prendere un terzino sinistro e da tempo ha bloccato Cabal. La Lazio non ha ancora perfezionato la trattativa per il colombiano del Verona, ma Cabal resta in quota, visto che il Rennes almeno fin qui ha fatto una proposta più bassa. Aggiornamento su Tavares in uscita dall’Arsenal: piace, ma al momento esiste distanza tra domanda e offerta sulla valutazione del cartellino.

Foto: twitter Arsenal