Un nuovo centrocampista per il Taranto. Pochi minuti fa è stato trovato l’accordo per Luca Crecco, 27 anni, in scadenza di contratto con il Pescara. C’erano da sistemare gli ultimi dettagli con il calciatore, così è stato. Il Taranto ha virato su Crecco dopo il naufragio della trattativa per Busellato, malgrado gli accordi precedentemente raggiunti con il diretto interessato.

Foto: Instagram Crecco