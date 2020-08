L’indiscrezione: Supryaga, l’intermediario e il Bologna che si avvicina

Vladyslav Supryaga si avvicina al Bologna. E’ lui da giorni la prima scelta per l’attacco, arrivano conferme dall’Ucraina, stiamo parlando di una punta centrale del Bologna dalle indubbie qualità, classe 2000 e colpi importantissimi. La Dinamo Kiev sta cedendo, non è un’operazione completata ma sta andando avanti malgrado le indecisioni dell’intermediario Antonelli. La richiesta iniziale era di 15 milioni più bonus, ora è scesa di almeno tre-quattro milioni, ci sono le basi per regalare a Mihajlovic un innesto giovane e di qualità.

Foto: World football scouting