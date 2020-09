L’indiscrezione: Supryaga, il Bologna aumenterà l’offerta

Vladyslav Supryaga è l’unico vero, grande, obiettivo del Bologna. Al punto che, come garantito dall’amministratore delegato Fenucci, non esiste un piano B su espressa indicazione di Mihajlovic. Il Bologna fin qui ha offerto 10 milioni più eventuali bonus, la richiesta della Dinamo Kiev per il talentuoso attaccante classe 2000 è di 15 milioni più bonus. Da martedì prossimo il Bologna cercherà di sbloccare, aumentando l’offerta.

Foto: sito Bologna