L’indiscrezione: Summerville-Roma, giornata interlocutoria. Su Garnacho…

17/07/2026 | 23:59:22

Crysencio Summerville e la Roma: siamo in pista dal 23 maggio quando vi avevamo anticipato il forte gradimento. Qualche giorno fa avevamo aggiunto un passaggio significativo, ovvero l’incontro per entrare nel vivo. L’esterno offensivo in uscita dal West Ham ha dato disponibilità, riducendo le pretese rispetto alla richiesta iniziale di 6 milioni a stagione. Adesso bisogna chiudere con il club inglese, evitando inserimenti e regalando a Gasperini un nome ormai da un paio di mesi in cima alla lista del suo gradimento. Serve l’ultimo scatto che ancora non c’è, giornata fin qui interlocutoria. Gasp ha fretta perché vuole sbloccare il mercato in entrata. Intanto, Garnacho è entrato in una fase di stand-by, ma resta ancora in gioco.

Foto: Instagram Summerville