L’indiscrezione: Summerville, la Roma corre. Le cifre. E la deadline

18/07/2026 | 17:40:07

Crysencio Summerville e la Roma: ne parliamo dal 23 maggio, quando abbiamo svelato il forte gradimento. Martedì scorso abbiamo raccontato in esclusiva l’incontro con l’entourage dell’esterno offensivo olandese in uscita dal West Ham. Qualche ora fa, con un tweet, abbiamo aggiunto che le parole di Gasperini erano di circostanza (l’allenatore in conferenza aveva spento l’ipotesi Summerville) e che la partita era assolutamente aperta. Infatti, la Roma si prepara a presentare un’offerta ufficiale di circa 45 milioni di euro (dentro la clausola), offerta che conferma come se non fossero attendibili le voci di un cartellino da 50 milioni di sterline. E Summerville, dopo riflessioni di ogni tipo, ha aperto a un taglio-ingaggio rispetto alle richieste iniziali: dovrebbero essere 4-4,2 milioni a stagione a salire più bonus. La proposta ufficiale non è stata presentata, è solo un’interpretazione mediatica per recuperare posizioni su una storia che parte da lontano e che è stata ignorata. Esattamente come la Roma non sta valutando Molina e Dodo per la fascia destra, siamo sullo stesso piano. Ma la Roma corre e lavora per presentare un’offerta ufficiale nelle prossime ore al West Ham, avendo la sponda favorevole del ragazzo. E la deadline è quella di perfezionare il tutto entro lunedì, trovando tutti gli accordi, in modo da consegnare a Gasperini un grande acquisto.

Foto: Instagram Summerville