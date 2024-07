L’indiscrezione: Sulemana 10 giorni dopo, molto vicino all’Atalanta. Brescianini no stop

Un nome a sorpresa che vi avevamo anticipato circa 10 giorni fa e fino a quel momento mai accostato all’Atalanta. Ibrahim Sulemana, centrocampista ghanese classe 2003, sta per lasciare il Cagliari per andare a Bergamo. I sardi avevano investito circa 4 milioni per prenderlo dal Verona, adesso si apprestano a cedere il cartellino a titolo definitivo. I rapporti tra i due club sono eccellenti al punto che sono stati ormai perfezionati i trasferimenti al Cagliari del terzino Zortea (a titolo definitivo) e dell’attaccante Piccoli (prestito con possibile diritto di riscatto). Adesso l’Atalanta confida di chiudere Brescianini: trattativa no stop con il Frosinone che sta abbassando le richieste. L’Atalanta vorrebbe una base fissa di 7-8 milioni più bonus alcuni semplici da raggiungere.

Foto: Instagram Sulemana