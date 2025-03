L’indiscrezione: Sugawara-Napoli non è una priorità. Beukema sempre caldo

Nelle ultime ore il terzino destro Yukinari Sugawara, giapponese classe 2000 del Southampton è stato accostato al Napoli. Ma in base alle informazioni in nostro possesso possiamo aggiungere che si tratta di una pista non prioritaria e destinata a non accendersi. Sugawara non è un nome nuovo per il Napoli, balzato agli onori della cronaca la scorsa estate quando c’era stato un sondaggio non approfondito. La cosa era finita lì, difficile oggi pensare che ci siano ritorni di fiamma. Confermato, invece, quanto anticipato diverso tempo fa: dopo l’investimento Marianucci, il primo nome della difesa per il futuro è quello di Beukema, valutazione alta del Bologna ma enorme gradimento in modo da costituire una coppia top con Buongiorno. La lista per la difesa comprende altri nomi, compreso Solet, ma Beukema almeno in questa fase intriga di più. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il rinnovo del portiere Meret, pronto a firmare fino al 2027.

Foto: Instagram Sugawara