L’indiscrezione: su Doumbia dell’Altamura (classe 2007) l’Inter e altri tre club di A

06/01/2026 | 23:40:22

Chech Bebel Doumbia è stato un investimento importante del Team Altamura, centrocampista classe 2007 originario del Burkina Faso, operazione a parametro zero che vi avevamo anticipato lo scorso novembre. Le prestazioni di Doumbia nel girone C di Serie C hanno lasciato il segno, si sono mosse quattro club di Serie A che possono presto presentare una proposta: Inter, Bologna, Cremonese e Sassuolo. Nelle ultime settimane diversi osservatori presenti alle partite del Team Altamura, c’è una spiegazione.

foto facebook altamura