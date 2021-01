Stefano Sturaro non ha resistito alla tentazione di tornare a lavorare con Juric. E così lascia il Genoa per andare in prestito all’Hellas: dopo i proficui contatti nelle ultime 48 ore, sono stati ormai risolti gli ultimi problemi, al punto che il centrocampista è atteso entro domani pomeriggio a Verona per le visite.

Foto: zimbio