L’indiscrezione: Stroppa, troppe sconfitte e gli stessi errori. Il Crotone riflette

Giovanni Stroppa non riesce a trovare la quadratura del Crotone. D’accordo che la Serie A è difficile, ma lo è per tutti e ci sono realtà e allenatori che riescono a individuare una soluzione. Il Crotone commette gli stessi errori, perde spesso, dal mercato sono arrivati i rinforzi invocati (Ounas è stato tra i migliori).

Ecco che la posizione di Stroppa vera valutata con attenzione, ma non sarà semplice. Daniele De Rossi è un profilo apprezzato, ma non ci sarà altro perché da domani avrà inizio il corso per completare l’iter patentino. La stessa situazione che aveva reso impossibile per De Rossi l’opzione Fiorentina quando lo mandarono con certezza al posto di Iachini che poi sarebbe stato confermato.

Foto: Twitter Crotone