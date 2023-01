L’indiscrezione: Strizzolo è già a Modena. Perché Azzi ha scelto Cagliari

Luca Strizzolo è già a Modena, il nome che avevamo anticipato lo scorso 25 dicembre, lui e non Forte per l’attacco di Tesser. Ha la valigia pronta anche Paulo Azzi che alla fine andrà a Cagliari e non a Palermo. Una scelta dell’esterno brasiliano: il Palermo era in vantaggio fino a ieri, a parità di condizioni ha scelto la Sardegna e Ranieri. Azzi era nella lista di 4 club di B, Cagliari compreso, senza alcuna richiesta dalla Serie A. Era il suo sogno, dopo la lunga trattativa con lo Spezia della scorsa estate, per ora resterà tale.

Foto: sito Cremonese