L’indiscrezione: Stones proposto anche al Napoli. La risposta

11/06/2026 | 23:59:46

John Stones è a caccia di nuovo club, dopo un fantastico ciclo con la maglia del Manchester City. Difensore centrale nel pieno della maturità, 32 anni appena compiuti, Stones sta valutando diverse opportunità. Nelle ultime ore è stato proposto anche al Napoli che è già al completo in quel ruolo e che non smette di pensare a Gila. La risposta ha portato a un gentile rifiuto, a maggior ragione dopo aver memorizzato le richieste di ingaggio (circa 8 milioni a stagione).

Sito: Manchester City