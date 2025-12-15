L’indiscrezione: Stendardo-Salernitana, accordo per la panchina della Primavera

15/12/2025 | 09:59:56

La Salernitana insegue la promozione diretta dalla Serie C, a tre punti di distanza da Benevento e Catania, ma intanto si prepara a cambiare allenatore in Primavera2. Il club granata ha ormai deciso di sollevare dall’incarico Ernesto De Santis dopo l’ultima sconfitta contro il Perugia per chiamare Guglielmo Stendardo. In queste ore ci sarà l’accordo, prevedibilmente fino a giugno 2027, una mossa per risalire visto che la squadra è penultima in classifica. Per Stendardo, 44 anni, si tratta di una nuova opportunità dopo la buonissima esperienza sulla panchina del Valmontone. Tra l’altro Stendardo a Salerno ha giocato e ci torna con entusiasmo per proseguire la sua carriera di allenatore. Il suo esordio è fissato per sabato prossimo sul campo del Crotone.

