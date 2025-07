L’indiscrezione: Starfelt-Como, contatti sempre vivi

02/07/2025 | 22:38:02

A prescindere dalla vicenda Thiaw, il Como – protagonista di un mega mercato – deve prendere un altro difensore centrale. Carl Starfelt, in forza al Celta Vigo, resta un nome in alto nella lista e ha il gradimento totale di Fabregas. Gli spagnoli lo valutano più di 10 milioni più bonus, il Como è qualche gradino più in basso ma ha ovviamente ha il potenziale economico per alzare la proposta in qualsiasi momento. La trattativa non è ancora chiusa, quindi bisogna aspettare.

Foto: twitter como