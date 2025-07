L’indiscrezione: Sportiello-Atalanta, accordo solo da formalizzare

13/07/2025 | 20:00:00

Marco Sportiello sta per tornare nuovamente all’Atalanta. Come abbiamo anticipato nella serata di venerdì, c’è l’accordo sull’ingaggio: tre anni più uno (o direttamente un quadriennale) da 1,3 milioni a stagione più bonus. Adesso chi assiste Sportiello sta lavorando per la risoluzione del contratto con il Milan. E molto presto Sportiello sarà libero di tornare a Bergamo.

Esclusiva: #Sportiello–#Atalanta 3 anni più 1 (o direttamente quadriennale) da circa 1,3 milioni più bonus a stagione. Presto la risoluzione con il #Milan — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 11, 2025

Foto: Instagram Milan