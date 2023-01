L’indiscrezione: Lazio, spiragli aperti per Luca Pellegrini, dipende da Fares

La Lazio ha dichiarato che il mercato in entrata è chiuso, in realtà c’è ancora qualche margine. Non certezze, ma restano spiragli di arrivare last minute a Luca Pellegrini che ha deciso da tempo di lasciare l’Eintracht Francoforte. L’operazione resta in piedi, ma c’è una condizione, ovvero che si trovi una sistemazione a Fares – in Italia o all’estero – entro domani sera alle 20. Stamattina ci sono stati lunghi dialoghi, Pellegrini alla Lazio dipende da Fares.

Foto: Instagram personale