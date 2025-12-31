L’indiscrezione: Spezia, pressing su Bohinen per sostituire Salvatore Esposito

31/12/2025 | 19:47:37

Salvatore Esposito è destinato alla Samp, operazione da 1,5 milioni di euro. Manca soltanto il placet definitivo della proprietà, ma non ci saranno intoppi e subito dopo le festività il centrocampista sarà a Genova per le visite. Lo Spezia ha già scelto il sostituto, esiste il via libera del Venezia per Emil Bohinen, manca però quello del diretto interessato che sta valutando altre proposte. Lo Spezia confida di incassare il sì, altrimenti andrà su altri obiettivi.

Foto: sito Venezia