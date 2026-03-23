L’indiscrezione: Spezia, è addio con Donadoni. Torna D’Angelo

23/03/2026 | 15:04:21

Tra Roberto Donadoni e lo Spezia è finita. Confermate le nostre indiscrezioni di diversi giorni fa, dopo la sconfitta di Castellammare avevamo parlato di riflessioni in corso con la possibilità concreta di un addio. Esattamente quando avevamo prospettato nelle settimane precedenti, considerato che lo Spezia non aveva liberato Luca D’Angelo, respingendo le proposte dei club interessati. Proprio in questi minuti il club ligure si sta congedando da Donadoni, affiderà a D’Angelo la missione salvezza delle ultime sei giornate.

foto sito spezia