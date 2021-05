L’indiscrezione: Spalletti-Napoli, via libera Inter per la presentazione

Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli, come vi abbiamo anticipato lunedì nel bel mezzo di altre interpretazioni (Conceicao, Galtier, attesa per Spalletti, tre nomi o anche quattro…). Sarà firmato un contratto biennale, vedremo se con opzione, non sono previste sorprese. Al punto che in giornata c’è stato un contatto per il via libera Inter, essendo il tecnico di Certaldo legato ai nerazzurri fino al prossimo 30 giugno, in vista della presentazione che il Napoli sta organizzando. Nessun problema per il via libera, ora gli ultimi dettagli strettamente formali.

Foto: Twitter Inter