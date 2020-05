L’indiscrezione: Spal, nel casting per la poltrona di ds avanza Balzaretti

Con Vagnati da tempo in sella al Torino, la Spal è alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Nel casting ormai in corso da diverse settimane, avanza la candidatura di Federico Balzaretti, poca esperienza alle spalle e attualmente opinionista televisivo. Ma è un profilo che la Spal, dopo aver fatto una selezione, sta prendendo in considerazione aspettando la decisione definitiva. Intanto, Balzaretti scala posizioni.

Foto: Balzaretti Instagram