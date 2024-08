L’indiscrezione: Spal, in chiusura l’arrivo di Mignanelli

Colpo della Spal. Operazione in dirittura d’arrivo per Daniele Mignanelli, terzino sinistro classe 1993 in uscita dalla Juve Stabia. Il suo futuro sarà a Ferrara, la Spal è ormai sul punto di definire i dettagli, contratto biennale.