L’indiscrezione: Sowe dal Rostov all’Ankaragucu, ci sono gli accordi

Ali Sowe è un attaccante classe 1994 che ha avuto un passato in Italia (Chievo e Lecce tra gli altri club) e che avrà un futuro in Turchia. Poco fa sono stati raggiunti tutti gli accordi con l’Ankaragucu, così Sowe ha potuto lasciare il Rostov libero per un anno grazie alla direttiva FIFA per i giocatori stranieri in Russia. Sulle sue tracce c’era anche il Gaziantep, ma la preferenza è andata per lo storico club della capitale. Una trattativa curata e conclusa dall’avvocato Gigi Sorrentino, lo stesso agente di Barrow tra gli altri, e che vedrà Sowe protagonista in Turchia. Nella foto, in alto a destra Faruk Koca, presidente dell’Ankaragucu.