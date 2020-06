L’indiscrezione: sorpresa Spal, per la poltrona di ds Zamuner ora è in corsia di sorpasso

Sorpresa in casa Spal per la poltrona di direttore sportivo. Nelle ultimissime ore Giorgio Zamuner ha guadagnato la pole, ora può davvero sorpassare tutti (Balzaretti in testa), anzi sarebbe sorprendente se non accadesse. Una pole consolidata da parte di Zamuner che conosce bene la piazza di Ferrara e che può dimenticare le ultime incompiute e i le delusioni di Padova, Evidentemente Balzaretti non ha convinto in pieno, evidentemente la rimonta di Zamuner (che stava parlando con qualche club di C) ha tutta l’aria di essere quella decisiva.

Foto: Padova Oggi