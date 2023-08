L’indiscrezione: Sommer, sempre più Inter. I dettagli

Yann Sommer si appresta a diventare il nuovo portiere dell’Inter. Non ci saranno sorprese rispetto quello che era chiaro da diverse settimana. L’Inter ha cercato di trattare con il Bayern per avere uno sconto sulla clausola, non avendo la volontà di pagarla per non deteriorare gli ottimi rapporti. La cifra si avvicinerà ai 6 milioni, si stanno definendo gli ultimi dettagli e poi Sommer diventerà il nuovo portiere di Simone Inzaghi. Il portiere svizzero si legherà ai nerazzurri con un contratto biennale.

foto: Instagram Bayern